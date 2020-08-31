دوريات أمنية بين غات وتهالية واوباري والعوينات

قال المكتب الاعلامي لسرية تهالة بالكتيبة الثالثة باللواء 128 مجحفل بان وحدات تابعة له قامت بدوريات واستيقافات على الطريق الرابط بين مدينة غات ومنطقة تهالة من جهة، ومنطقة العوينات ومدينة أوباري من جهة أخرى.

هذه الاستيقافات الامنية تأتي ضمن برنامج تأمين الطريق أمام حركة المسافرين والبضائع ومنع حدوث أي خروقات أمنية من شأنها زعزعة الاستقرار في المنطقة.

من جانبها قامت الكتيبة الثالثة باللواء 128 بدوريات استطلاع على طول الشريط الحدودي بالجنوب الغربي على النقاط الحدودية منها معبر تخرخوري ومعبر اناي ونقطة “ايمي ننغ” كما قامت دوريات الكتيبة الثالثة بالمجحفل 128 بالاستطلاع على الاثار السياحية في جبال اكاكوس.