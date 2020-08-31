رئيس المجلس التسييري طبرق يحذر موزعي اسطوانات الغاز من التلاعب‎

وجه رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية تحذير شديد اللهجة لاصحاب مستودعات توزيع اسطوانات الغاز مهددا باغلاق اي مستودع في حال ثبوت أي تلاعب في الأسعار او التوسيع .

واكد ان المجلس التسييري سيكون طرف في إصدار تراخيص المزاولة وانه سيوقف الاصدار الى شهر يناير القادم حيث سيعاد النظر في محطات التوزيع التي يبلغ عددها 54 مستودع بين خاص ومحطة وقود تتوزع مابين كمبوت شرقاً إلى عين الغزالة غرباً إلى الجغبوب جنوباً .

مشددا على ان لجان المراقبة على التوزيع ستواصل عملها وسيتم إغلاق أي موزع مخالف وسوف تسحب رخصة المزاولة منه.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده بوالخطابية مع عضو مجلس إدارة شركة البريقة بحضور مندوبي عدد من الموزعين .

وقد اوضحت شركة البريقة ان الانتاج يصل إلى أكثر من 60 الف إسطوانة اسبوعياً وان المشكلة ليست من طرف شركة البريقة ولكنها مشكلة توزيع.