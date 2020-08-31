دخل حوالي 7 آلاف تونسي إلى تراب بلادهم عائدين من ليبيا, وذلك خلال الأسبوع الماضي عبر معبر رأس الجدير الحدودي, وفق ما أفاد به اليوم الإثنين محافظ مدنين الحبيب شواط في تصريح إعلامي.

وأضاف شواط أن التونسيين الوافدين من ليبيا خضعوا للحجر الصحي الإجباري ولن يتم السماح لهم بالمغادرة إلا في حال صدور نتائج التحاليل.

يشار إلى أن عودة التونسيين من ليبيا تمت على مراحل طيلة الأشهر الأخيرة.