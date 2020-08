حراك “23 أغسطس” يطالب بإسقاط الأجسام السياسية وتشكيل حكومة أزمة مُصغرة من قبل المجلس الأعلى للقضاء

حراك “23 أغسطس” يطالب المجلس الأعلى للقضاء بتعيين مجالس تسييرية للمصرف المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط

