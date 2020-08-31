وفاة محافظ المصرف المركزي الأسبق رجب المسلاتي

توفي، محافظ مصرف ليبيا المركزي، الأسبق، رجب المسلاتي، اليوم الأحد، عن عمر ناهز 85 عاما، وهو خبير مصرفي وأحد أبرز رجال المال في ليبيا.

وتولى المسلاتي منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي عدة سنوات خلال فترة ثمانينيات القرن الماضي،

وعين المسلاتي نائبا لمحافظ مصرف ليبيا المركزي عام 1973، وقبلها كان عضوا بمجلس إدارة مصرف باريس الذي تساهم فيه شركة الاستثمارات الوطنية.

وترأس المسلاتي اللجنة الفنية التي كانت مكلفة بدراسة شراء حصة في رأسمال مجموعة شركات «فيات» الإيطالية. كما كان أحد أعضاء لجان الوحدة بين ليبيا ومصر بداية السبعينيات.

والمسلاتي هو أحد أبناء الحمامدة بقرية القليل في مسلاتة غرب ليبيا، إلا أنه عاش في مدينة بنغازي وأكمل مراحل تعليمة هناك.

يعد الراحل رجب المسلاتي أيضا من الكتاب الليبيين المعروفين، وكتب في عديد الصحف المحلية، ونشرت «بوابة الوسط» بعض مقالاته.

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