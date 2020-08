جولة تفتيشية على الصيدليات والعيادات الخاصة ببني وليد

قام جهاز الحرس البلدي فرع بني وليد، اليوم الاثنين، بجولة

تفتيشية على الصيدليات والعيادات الخاصة بالمدينة، لمتابعة مدى التزامها بتطبيق التعليمات

الصادرة بقرار المجلس البلدي بشأن إتمام الإجراءات والتراخيص، حيث تم اتخاذ الإجراءات

القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وشدد جهاز الحرس البلدي خلال الجولة على الالتزام بالشروط

الاحترازية من فيروس كورونا واتخاذ كافة الاحتياطات الأخرى.

