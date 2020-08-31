بشير السويحلي: الفساد مخترق ليبيا من مشرف المقصف بالمدرسة حتى أعلى مناصب الدولة

قال بشير السويحلي، نجل رئيس “مجلس الدولة” الاستشاري السابق، عبد الرحمن السويحلي، إن” الخلاصة؛ يجب أن نعترف أن الفساد مخترق المجتمع الليبي من فوق لتحت”.

وأضاف «السويحلي» في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، اليوم الإثنين: أن الفساد طال كل شيء في ليبيا “من مُشرف المقصف في المدرسة حتى أعلى المناصب في الدولة”، مردفًا “هذه هي الحقيقة التي يجب أن نقر بها”.

وكان نجل السويحلي قد سبق وانتقد في تغريدة سابقة تظاهرات طرابلس، زاعما عدم وجود مطالب واضحة لها باستثناء أزمة الكهرباء، قائلًأ: “ليش الحراك ما عنداش مطالب واضحة محددة تتعلق بتحسين الظروف المعيشية أو غيرها باستثناء موضوع الكهرباء”.

وأضاف “يعني مثلا. لو قالوا نطالب بإلغاء قرار الحكومة خصم 20٪ من مرتبات العاملين في بعض القطاعات تبدأ مقبولة ومن حقكم، أو نطالب بتوفير الدولة فرص عمل والقضاء على البطالة، أو نبو سكن مثلا، والدولة لازم توفرلنا وحدات سكنية وتدير صندوق لدعم الزواج

وتابع نجل رئيس المجلس الاستشاري الأسبق “لكن إنك انت تطلع من أول يوم وتطالب بإسقاط النظام، وبعدين تمشي تنقز في جنان بيت رئيس الحكومة، هكي أصبح الأمر مشكوكا فيه”.