تجهيز مركز العزل بمعهد الأورام مصراتة لفرز حالات الإصابات التنفسية الحادة

جهزت وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني، «مركز العزل الصحي بالمعهد القومي لعلاج الأورام بمصراتة» كعيادة فرز وتشخيص للحالات التي تعاني من إصابات تنفسية حادة.

وبحسب بيان لوزارة الصحة بحكوموة الوفاق اليم، فقد تم تدشين مركز العزل الصحي بالمعهد القومي لعلاج الأورام بمصراتة، بسعة سريرية 102 سرير، داخل المساحة المخصصة للمبنى.

ولفت البيان إلى تخصيص خمسين سريرًا للعناية الفائقة من إجمالي السعة السريرية للمركز.

تجهيز مركز لعلاج مصابي «كورونا» في مصراتة بسعة 102 سرير

كما جرى تجهيز المركز بمنظومات أكسجين ومولد كهربائي بقدرة 1 ميغا وات، وشبكة إنترنت، وأجهزة غسيل كلوي، وقسم عزل خاص بالأطفال، وصيدلية، ومختبر، ومغسلة، وغرف خاصة بالعناصر الطبية.

في سياق متصل دعمت وزارة الصحة المركز، بسيارات إسعاف ذاتيات التعقيم، مزودة بتجهيزات عالية المستوى، وتعد من أحدث السيارات الطبية العالمية، التي وصلت إلى ليبيا مؤخرًا، وهي مزودة بتقنية الهيبا فلتر Hepa Filters وأجهزة كشف وتنفس صناعي وقياس الضغط والسكر، بالإضافة إلى العديد من الأجهزة الطبية العالمية.

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