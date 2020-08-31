حراك “23 أغسطس” يطالب بتسليم السلطة لـ”القضاء”

جدد حراك “23 أغسطس”، مطالبته بإسقاط كافة الأجسام السياسية، على أن يستلم المجلس الأعلى للقضاء السلطة ويعمل على تشكيل حكومة أزمة مُصغرة لتسيير الحاجات الأساسية للمواطن لفترة 6 أشهر، تقوم بالإشراف على الدستور وانتخاب مجلس نواب ورئيس للدولة تحت رقابة وضمان الأمم المتحدة.

وفيما أكد الحراك أن الوثيقة التي أطلقت اليوم لإمهال الأجسام السياسية 180 يوما لتنفيذ الإصلاحات، لا تمثله، دعا المجلس الأعلى للقضاء لتعيين مجلس تسييري لإدارة مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط في نطاق ضيق لمدة 6 أشهر.

كما دعا الحراك، بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والمنظمات الحقوقية، لمطالبة المجلس الرئاسي بالإفراج الفوري عن “المخطوفين من المتظاهرين”، مؤكدا استمراره في التظاهر لحين تحقيق مطالبه.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية