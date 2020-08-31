إلغاء الرسوم الإضافية على أسعار المحروقات بالمناطق الجنوبية

طلبت وزارة الحكم المحلي بالحكومة الليبية، اليوم الإثنين، من رؤساء المجالس التسييرية لبلديات المنطقة الجنوبية إلغاء الرسوم الإضافية على أسعار الوقود.

وأوضحت الوزارة أنها اتخذت الإجراء بناء على التعميم الصادر من رئيس الحكومة عبدالله الثني والذي اعتبره مخالفا للقوانين المالية ويؤدي إلى تحميل المواطن أعباء دون سند قانوني.

وأكدت وزارة الحكم المحلي أن الحكومة ستتحمل المصاريف الإضافية المترتبة على عمليات النقل للمناطق البعيدة عن المراكز الرئيسية لمستودعات المحروقات عبر لجنة أزمة المحروقات بالتنسيق مع شركات التسويق.

وحذرت الوزارة من أنه سيتم ايقاف المخالفين لهذه التعليمات، معتبرة أن الأمر غاية في الأهمية.

يشار إلى أن المجالس التسييرية لبلديات المناطق الجنوبية فرضت على المواطنين المدة الماضية رسوم إضافية على أسعار المحروقات الرسمية بسبب المصاريف المترتبة على عمليات النقل للمناطق البعيدة عن المراكز الرئيسية لمستودعات المحروقات.