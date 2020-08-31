الكهرباء تزيد ساعات طرح الأحمال وتطالب بـتفهم الوضع

قالت الشركة العامة للكهرباء، الإثنين، إنها ستزيد ساعات طرح الأحمال في منطقة طرابلس الكبرى إلى ارتفاع درجات الحرارة وعدم استجابة بعض المناطق لعملية طرح الأحمال.

ودعت الشركة في بيان، المواطنين إلى تفهم حقيقة الوضع الذي تمر به الشبكة الكهربائية للحفاظ على الشبكة العامة وتفادي حدوث حالة إظلام التام.

وكشفت أن بعض المناطق سجلت تهجما على بعض محطات التحويل وإرجاع التيار الكهربائي بالقوة، معتبرة أن ذلك من شأنه أن يشكل عبئا إضافيا على الشبكة، وينتج عنه خروج بعض وحدات التوليد عن الخدمة بشكل متكرر.