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الانتهاء من دفن جميع الجثث مجهولة الهوية الموجودة بمركز سبها الطبي

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أعلن مركز سبها الطبي، دفن خمس جثث مجهولة الهوية كانت موجودة بدار الرحمة التابعة للمركز في مقبرة القرضة في ضواحي المدينة.

وقال مسؤول دار الرحمة حسن الزروق في تصريحات صحفية الإثنين، إنهم دفنوا 42 جثة لأشخاص مجهولين المدة الماضية، قبل أن يتم اليوم دفن آخر خمس جثث مجهولة الهوية التي كانت متواجدة بالمستشفى.

وأوضح أن 27 جثة تم دفنها في مقبرة الجديد، و20جثة في مقبرة القرضة، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والقضائية بالمدينة، مشيرا إلى أنه يجري حاليا العمل على تنظيف وتعقيم الثلاجات بعد خلوها من الجثث.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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