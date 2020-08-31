الحكومة الليبية ناعية مدير إدارة الموانىء والنقل البحري: قدم لوطنه العديد من الخدمات الجليلة

نعت الحكومة الليبية برئاسة عبدالله الثني، مساء اليوم الإثنين، الراحل الكابتن “طارق المهدي الثابت”، مدير إدارة الموانىء والنقل البحري، بالهيئة العامة للمواصلات والنقل في الحكومة.
وقالت الحكومة، في بيان صادر مساء اليوم:” بقلوب يملؤها الأسى والحزن، تنعى الحكومة الليبية، المغفور له بإذن الله تعالى الكابتن (طارق المهدي الثابت)، مدير إدارة الموانىء والنقل البحري، الذي وافته المنية صباح اليوم الإثنين بمدينة البيضاء إثر وعكة صحية ألمت به”.
وأشارت الحكومة، في بيانها، إنها تنعى الفقيد الذي قدم لوطنه العديد من الخدمات الجليلة، وعمل بكل جهد ومثابرة وإخلاص، سائلة الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان”.
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