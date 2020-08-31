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الحكومة الليبية ناعية مدير إدارة الموانىء والنقل البحري: قدم لوطنه العديد من الخدمات الجليلة

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

نعت الحكومة الليبية برئاسة عبدالله الثني، مساء اليوم الإثنين، الراحل الكابتن “طارق المهدي الثابت”، مدير إدارة الموانىء والنقل البحري، بالهيئة العامة للمواصلات والنقل في الحكومة.

وقالت الحكومة، في بيان صادر مساء اليوم:” بقلوب يملؤها الأسى والحزن، تنعى الحكومة الليبية، المغفور له بإذن الله تعالى الكابتن (طارق المهدي الثابت)، مدير إدارة الموانىء والنقل البحري، الذي وافته المنية صباح اليوم الإثنين بمدينة البيضاء إثر وعكة صحية ألمت به”.

وأشارت الحكومة، في بيانها، إنها تنعى الفقيد الذي قدم لوطنه العديد من الخدمات الجليلة، وعمل بكل جهد ومثابرة وإخلاص، سائلة الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان”.

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