أعلنت مصادر محلية، عن وفاة محافظ مصرف ليبيا المركزي

الأسبق، رجب المسلاتي عن عمر ناهز 85 عامًا.

ويعد المسلاتي، خبيرًا مصرفيًا وأحد أبرز رجال المال في ليبيا،

كما كان عضوًا بمجلس إدارة مصرف باريس الذي تساهم فيه شركة الاستثمارات الوطنية، وعُيّن

نائبًا لمحافظ مصرف ليبيا المركزي عام 1973، وبعدها تولى منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي

عدة سنوات خلال فترة ثمانينات القرن الماضي.

