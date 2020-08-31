الصحة العالمية: «صحة» الحكومة الليبية تعاملت بجدية مع فيروس كورونا

قالت ممثل منظمة الصحة العالمية في ليبيا، إليزابيث هوف، إن “وزارة الصحة في الحكومة الليبية تعاملت بجدية مع فيروس كورونا المستجد منذ البداية”.

وأضافت «هوف»، أن “ليبيا بادرت إلى تفعيل كافة فرق الاستجابة السريعة، في كل البلديات لأجل رصد الحالات الإيجابية وتتبع المخالطين، بغض النظر عن توزيعهم الجغرافي”.

جاء ذلك خلال استلام وزير الصحة الدكتور سعد عقوب، اليوم الاثنين، رسالة رسمية عقب زيارة ممثل منظمة الصحة العالمية في ليبيا، مطلع الأسبوع الماضي والوفد المرافق لها لمقر الوزارة بالبيضاء، ومتابعتها لعدد من مراكز العزل السريري الطبي لمكافحة جائحة كورونا.

وأشادت «هوف»، بجهود وزارة الصحة و بمنظومة رصد للامراض التنفسية في ليبيا، قائلا: إنها “تعمل وفق معايير المنظمة الدولية”، مؤكدة بأنها “في غاية الامتنان لإتاحة الفرصة من قبل وزير الصحة لي لمعرفة المزيد عن حالة جائحة كورونا، والتحديات التي تواجهها والخطوات التي تتخذها السلطات الصحية لتحسين ليس فقط الاستجابة لـكورونا ولكن خدمات الرعاية الصحية الشاملة”.

وأوضحت أن “منظمة الصحة العالمية على استعداد لتقديم المساعدة الفنية وغيرها من أشكال الدعم لمساعدة جهودك لوقف انتشار كورونا”، مضيفة بأننا” نتشارك لنفس الهدف المتمثل في العمل على ضمان نتائج صحية أفضل لجميع الناس في ليبيا”.