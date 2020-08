قالت مصادر إعلامية، اليوم الاثنين، إنه سيتم عقد لقاء بين رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة فائز السراج، ووزير الداخلية المفوض بالوفاق فتحي باشاغا غدا، مضيفة أن باشاغا سيعود لعمله، مع التعهد بعدم تجاوز السراج.

