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نشطاء مدنيون يطالبون بخروج “الرئاسي” و”الدولة” و”النواب” من السلطة خلال 180 يومًا

تم النشر منذُ 25 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

قام مجموعة من النشطاء المدنيين، بإصدار وثيقة أسموها “وثيقة
أغسطس” تحوي  جملة من المطالب،
أبرزها خروج أعضاء المجلس الرئاسي التابع لحكومة الوفاق غير المعتمدة وما يسمى
بمجلس الدولة ومجلس النواب وقيادة القيادة العامة والحكومتين من السلطة خلال 180 يومًا،
مع عدم إعادة تدوير الوجوه السياسية الفاشلة، وفق تعبيرهم، داخل مجالس رئاسية جديدة.

وأكدت الوثيقة، رفضها المحاصصة وتقاسم السلطة، داعية إلى
إطلاق سراح المتظاهرين المعتقلين خلال 7 أيام، وإقالة محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق
الكبير خلال 14 يومًا، ووكيل وزارة الصحة وتحويله للنائب العام خلال مدة أقصاها 7 أيام.

كما نادت الوثيقة، بإخلاء القوات الأجنبية من الحقول والموانئ النفطية
وتسليمها لمؤسسة النفط ورفع القوة القاهرة خلال 28 يومًا، مشددة على ضرورة وضع خطة
للاستفتاء على مشروع الدستور المقدم لمجلس النواب خلال مدة لا تتجاوز 120 يومًا وبحال
عرقلته يتم الرجوع للعمل بدستور 1963، مع إلغاء جميع الاتفاقيات العسكرية التي تعزز
الوجود الأجنبي في ليبيا وإخلاء القواعد الأجنبية خلال 60 يومًا.

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تعليق

  • يجب ايضا اقالة صنع الله الاخوانى الحقير الذى وظف النفط لاغراض سياسية لخدمة جماعته الارهابية وعموما اى مطالب لابد من قوة رادعة لتنفيذها وهى غير موجودة فى غرب ليبيا حاليا

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