سرقة أربعة أبراج كهربائية جهد 66 كيلوفولت بوادي الشاطئ

أكدت الشركة العامة للكهرباء تواصل ظاهرة الاعتداء على مكونات الشبكة الكهربائية من قبل مجموعات خارجة عن القانون، وقالت الشركة إنه تم تخريب وسرقة أربعة أبراج كهربائية بجهد ستة وستين كيلوفولت على مسار خط نقل الطاقة بمنطقة وادي الشاطئ ولمسافات متقطعة.

حيث جرى الاعتداء على الجزء القاعدي من الأبراج، ما أدى إلى سقوطها، الأمر الذي تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن بعض مناطق الجنوب لفترة طويلة.

هذا وأبدت الشركة أملها في تضافر جهود الجميع والإبلاغ عن هذه الأعمال الإجرامية، لتفادي الضرر قبل حدوثه والمحافظة على الشبكة الكهربائية.

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