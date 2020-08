أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي العظيم، اليوم الاثنين، الانتهاء من أعمال صيانة الوصلات المتضررة على خط أنابيب اجدابيا/سلوق، مضيفا أنه سيقوم غداً بضخ المياه في الأنابيب لتعبئة الخط، موضحا أن المياه ستصل لمناطق غرب بنغازي ومنها إلى مدينة بنغازي بعد يوم غد.

The post عاجل// النهر الصناعي العظيم: الانتهاء من صيانة خط أجدابيا / سلوق وبدء ضخ المياه لغرب بنغازي appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24