رئيس مركز بحثي بتركيا: أردوغان أضر بمصالحنا بسبب العداء مع مصر

اتهم رئيس مركز «إيدام» البحثي في إسطنبول، سنان أولجن، حكومة بلاده، بالإضرار بمصالحها، بسبب عدائها لمصر، وتدخلها في شؤون البلد العربي الكبير بعد عام 2011، ما نتج عنه الوضع الذي تعيشه تركيا حاليًا، وخسارتها الكبيرة في شرق المتوسط.

وأكد رئيس مركز «إيدام»، أن التوتر الذي حدث بين مصر وتركيا بعد ما أسماه «الربيع العربي» في عام 2011، هو السبب الرئيسي في ترجيح مصر لكفة اليونان، في صراع شرق المتوسط.

ونقل موقع «قرار» التركي، تصريح سنان، بأن تدخل تركيا في شؤون مصر الداخلية بشكل كبير هو ما تسبب في الأزمة التي تعيشها تركيا ومصر في الوقت الحالي.

وأضاف: «لو لم نتدخل بهذا القدر في شؤون مصر الداخلية بعد عام 2011، لم تكن مصر لتتخذ هذا الوضع الحالي، أي أن تركيا هي من صنعت هذه الأزمة».

ووقعت مصر واليونان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية، في خطوة من شأنها محاصرة أطماع تركيا في ليبيا وشرق البحر المتوسط.