أردوغان: أنصح الذين يستعرضون عضلاتهم ضد تركيا أن يقرأوا تاريخهم القريب مجددا

لوح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بتهديد الدول التي وصفها بـ”مستعرضة العضلات” قائلا:” أنصح الذين يستعرضون عضلاتهم ضد تركيا بتحريض من المستعمرين القدماء أن يقرأوا تاريخهم القريب مجددا، حسبما نقلت وكالة الأناضول التركية.

وقال أردوغان، خلال مشاركته، اليوم الإثنين، في افتتاح موسم صيد الأسماك للعام 2020-2021 في ولاية غيراسون شمالي البلاد، إن تركيا مصممة على الدفاع عن حقوق شعبها وحقوق القبارصة الأتراك في البحار إلى آخر مدى.

وأردف:” لن نتهاون مطلقا تجاه أعمال القرصنة وقطع الطرق في بحري إيجة والمتوسط فنحن لا نأكل حقوق أحد ولا نسمح بهضم حقوقنا”.

وتابع:” لا يمكن لأحد أن يحبس بلادنا صاحبة أطول ساحل بالبحر المتوسط في نطاق شواطئ أنطاليا التركية”.