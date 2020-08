دفن خمس جثث مجهولة الهوية بسبها

قال مركز سبها الطبي، إنه تم دفن خمس جثث مجهولة الهوية كانت

موجودة بدار الرحمة التابعة للمركز في مقبرة القرضة في ضواحي المدينة.

من جانبه، قال مسؤول دار الرحمة حسن الزروق، إن مسؤولي الدار دفنوا

42 جثة لأشخاص مجهولين المدة الماضية، قبل أن يتم اليوم دفن آخر خمس جثث مجهولة الهوية

التي كانت متواجدة بالمستشفى، موضحًا أن 27 جثة تم دفنها في مقبرة الجديد، و20جثة في

مقبرة القرضة، ويجرى حاليًا العمل على تنظيف وتعقيم الثلاجات بعد خلوها من الجثث.

