صحفية أمريكية: شهود عيان بترهونة يرصدون سيطرة المرتزقة السوريون على المدينة 

قالت الصحفية الأمريكية المختصة بشؤون الشرق الأوسط، ليندسي سينيل، إن “أحد سكان مدينة ترهونة، أفاد بدخول مجموعات جديدة تابعة لحكومة السراج، يبلغ أكثر من نصفهم مرتزقة سوريين”.

وأضافت «سينيل»، في تغريدة لها عبر حسابها الشخصي، على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، أن أحد شهود العيان المدنيين، قال “أنا غير قلق بشكل خاص، لأنني أتجنب مغادرة منزلي منذ أن استولت حكومة السراج على مدينة ترهونة في يونيو الماضي”.

جدير بالذكر أن صحيفة “إنفستيغايتف جورنال” البريطانية كانت قد نشرت تقريرا حول الأوضاع المأساوية التي تعيشها مدينة ترهونة بعد سيطرة المليشيات المسلحة والمرتزقة التابعين لحكومة الوفاق بقيادة فائز السراج، والتي وصفتها بأنها أصبحت مدينة أشباح بعد أن هجرتها القوات المسلحة العربية الليبية، موضحة أنه في 7 يونيو، وبعد يومين من سيطرتهم على ترهونة، اقتحم مسلحو حكومة الوفاق الوطني مركزًا تجاريًا، ونهبوا محتوياته وأشعلوا فيه النيران.