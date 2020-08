احتفل عدد كبير من الجماهير الليبية، في غات

جنوب ليبيا، بإيقاد شعلة العيد الـ 51 لثورة الفاتح من سبتمبر العظيمة. ويحتفل العديد

من الليبيين في الأول من شهر سبتمبر من كل عام بعيد الفاتح، رافعين صور الزعيم الراحل

معمر القذافي

The post إيقاد شعلة الاحتفالات بعيد ثورة الفاتح في غات appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24