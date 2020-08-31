«صوان» لـ«السراج»: تسخير الدولة لخدمة مصالح شخصية فساد

زعم محمد صوان رئيس حزب البناء والتنمية، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين المدرجة على قائمة الإرهاب في ليبيا، إن الشعب الليبي بعد كل هذا الصبر والتحديات يطمح في أن تكون هناك خطوات جادة من حكومة الوفاق.

وأضاف صوان، في فيديو بثته صفحة حزب “البناء والتنمية” على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج لا تعمل بشكل جاد لمعالجة مشاكل المواطن، على حد قوله.

وتابع:” لا يوجد دولة في العالم إلا وتم وضع فيها سفير أو قنصل أو ملحق، وهذا جزء من الفساد وإهدار للمال العام، فمرتبات حكومة الوفاق كانت 8 مليارات وأصبحت تقريبا 28 مليارا وهذا يعتبر إهدارا” على حد تعبيره.

وادعى “صوان” أن الفساد لا يعني فقط أن تقوم باختلاس الأموال وتضعها في جيبك، فأيضا سوء الإدارة وتسخير الدولة لخدمة مصالح شخصية يعد فسادا.

واستطرد:” يجب أن نقول “قف” لوزارة الخارجية ويجب تخفيض السلك الدبلوماسي خارج البلاد إلى أكثر من النصف، فإن لم نساعد أنفسنا لن يساعدنا الآخرون لمعالجة أزمتنا” على حد زعمه.

وخاطب “السراج” قائلا:” عندما تجعل هناك سعرين مختلفين لسعر الدولار أمام الدينار الليبي فأنت تساعد على الفساد”.

وأشار إلى أن الفساد أيضا يكون عندما تجعل سعر الوقود 15 قرشا بينما في الدول المجاورة يباع بدينارين وهو ما يشجع على التهريب، فإذا أردنا القضاء على الفساد يجب إنهاء السوق السوداء، على حد تعبيره.