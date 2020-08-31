فخامة رئيس مجلس النواب يستقبل رئيس مجلس الثقافة العام الأستاذ محمد محيا

القبة 01 سبتمبر 2020 (وال)- استقبل فخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح عيسى، رئيس مجلس الثقافة العام الأستاذ محمد محيا.

هذا وناقش فخامته خلال اللقاء الذي عقده بمقر إقامته ببلدية القبة، جملة من الموضوعات والقضايا المتعلقة بأداء مهام مجلس الثقافة العام، بينها المالية التي تقف عائق أمام تنفيذ العديد من المشاريع والبرامج الثقافية.

وأكد المستشار عقيلة صالح أنه سيُحيل متطلبات المجلس العام للثقافة إلى رئاسة مجلس الوزراء، ووزارة المالية، لمعالجة الأمور المالية للمجلس، حتى يؤدي دوره المناط به الثقافي محليًا ودوليًا.

وبدوره، قام رئيس مجلس الثقافة العام الأستاذ محمد محيا، بإهداء فخامة رئيس مجلس النواب، عدد من الكتب التي صدرت خلال المدة الماضية عن مجلس الثقافة العام، لعديد من الأدباء والكتّاب الليبيين. (وال- القبة) إ م/ ر ت

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