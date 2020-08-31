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فخامة رئيس مجلس النواب يستقبل رئيس مجلس الثقافة العام الأستاذ محمد محيا

تم النشر منذُ 8 دقائق
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

القبة 01 سبتمبر 2020 (وال)- استقبل فخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح عيسى، رئيس مجلس الثقافة العام الأستاذ محمد محيا.

هذا وناقش فخامته خلال اللقاء الذي عقده بمقر إقامته ببلدية القبة، جملة من الموضوعات والقضايا المتعلقة بأداء مهام مجلس الثقافة العام، بينها المالية التي تقف عائق أمام تنفيذ العديد من المشاريع والبرامج الثقافية.

وأكد المستشار عقيلة صالح أنه سيُحيل متطلبات المجلس العام للثقافة إلى رئاسة مجلس الوزراء، ووزارة المالية، لمعالجة الأمور المالية للمجلس، حتى يؤدي دوره المناط به الثقافي محليًا ودوليًا.

وبدوره، قام رئيس مجلس الثقافة العام الأستاذ محمد محيا، بإهداء فخامة رئيس مجلس النواب، عدد من الكتب التي صدرت خلال المدة الماضية عن مجلس الثقافة العام، لعديد من الأدباء والكتّاب الليبيين. (وال- القبة)  إ م/ ر ت

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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تعليق

  • هذا عقيلة صالح عبارة عن شخص كذاب – وبالنسبة للشخص الي مداير روحه محمد محيا – عبارة عن شخص وهمي ومزور لان عاءلة محيا ليس من المنطقة الشرقية أبدا واهلهم معروفين من طرابلس العاصمة والمنطقة الجنوبية في ليبيا . وهم من قباءل الزوي – فلهذا يجب على الامن الليبي التحقق من سارقي الألقاب والمتلاعبين بالسجلات المدنية وعلى كل شخص تمت سرقة اسم عاءلته الابلاغ عن ذلك في البلديات بسبب كثرة التزوير والكذب على الناس وسرقة حقوقهم داخل المنظومات -سرقة الألقاب الليبية واستخدامها في الكتابات وجوًازات السفر والبنوك والبيع والشراء والوراثة – تعتبر جريمة يعاقب عليها القانون الجناءي . ويعاقب فاعليها بالتعويض للمتضررين والسجن لفاعليها .

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