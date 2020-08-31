«النهر الصناعي»: إصلاح خط أنابيب «أجدابيا- سلوق» وضخ المياه إلى بنغازي خلال ساعات

أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، الإثنين، عن الانتهاء من أعمال صيانة وإصلاح الوصلات المتضررة على خط أنابيب “أجدابيا – سلوق”.

وأضاف الجهاز، أنه سيقوم بالتشغيل والصيانة، اعتبارا من الثلاثاء، والبدء في ضخ المياه في الأنابيب لتعبئة الخط.

وأوضح أن المياه ستصل لمناطق غرب بنغازي “المقرون وقمينس وسلوق” ومنها إلى مدينة بنغازي يوم الأربعاء المقبل.

وكان مدير مكتب الإعلام بالجهاز، توفيق الشبعان، قد نفى ما يشاع من أخبار بشأن تلوث مياه خزان عمر المختار الكبير بمسكلو في بنغازي.

وأكد «الشبعان»، في تصريحات تلفزيونية، في وقت سابق من أمس الإثنين، عدم صحة جميع ما يتردد على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود إصابات تسمم بسبب تلوث المياه وتغير رائحتها ولونها، مردفًا أن “خزان عمر المختار الكبير زراعي بالدرجة الأولى”.

وتابع؛ “ما قاله سكان بنغازي من تغير الرائحة يأتي نتيجة طبيعية لأن المياه راكدة في باطن أنابيب الخزان، وهو ما يؤدي إلى تغير طفيف في الطعم ووجود رائحة للمياه بسيطة”.

وأوضح مدير مكتب الإعلام، أن جهاز النهر الصناعي يضم إدارة متابعة ضبط وجودة ومراقبة المياه، تأخذ عينات من نقاط تغطية المدينة بصفة دورية، حيث أظهرت نتائج التحاليل من خزان عمر المختار خلو المياه من أي جراثيم أو تلوث.