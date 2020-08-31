رئيس مجلس الوزراء يبحث احتياجات بلدية الكفرة

بنغازي 01 سبتمبر 2020 (وال)- بحث رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية السيد عبد الله عبد الرحمن الثني، احتياجات بلدية الكفرة، خلال اجتماع موسع عقده في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي.

هذا وضم الاجتماع؛ عضو مجلس النواب عن الكفرة السيد جبريل أوحيدة، ووزير الحكم المحلي الدكتور عادل الزايدي، ورئيس المجلس التسييري للبلدية السيد عبد الرحمن عقوب، إضافة إلى عدد من أعيان وحكماء ومشايخ البلدية.

وناقش السيد الرئيس احتياجات البلدية، وسيّر العمل بها، والمشاريع الحكومية بها، كما تم تطرق إلى نتائج زيارة السيد الرئيس والوفد المرافق له؛ التي أجراها في وقت سابق لبلدية الكفرة.

وأكد السيد الرئيس على إن رئاسة مجلس الوزراء، سيقوم بتنفيذ كافة المشاريع التي تم الاتفاق عليها لصالح البلدية على مراحل. (وال- بنغازي) ر ت

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