رابطة الإعلاميين الليبيين بالخارج : نؤكد تمسكنا بمبادئ ثورة الفاتح من سبتمبر

أصدرت رابطة الإعلاميين الليبيين بالخارج بيانا بمناسبة العيد الـ 51 لثورة الفاتح من سبتمبر.

وقال البيان “يستذكر الليبيون وأحرار العالم هذه المناسبة في ظل ما تشهده ليبيا من ظروف مأساوية، وما يعيشه الشعب الليبي من معاناة تفاقمت وتعاظمت على مدار قرابة عقد من الزمن، جراء نكبة “فبراير” وما ترتب عليها من تدخل خارجي استهدف وبشكل ممنهج إسقاط الدولة وتدميرها، ونهب مقدرات الشعب الليبي، واغتيال قائد الثورة العقيد معمر القذافي، في أكبر عملية اغتيال سياسي عرفتها البشرية، شاركت فيها أكثر من أربعين دولة، من بينها دول حلف شمال الأطلسي “ناتو”.

وأضاف البيان أنه وبعد 9 سنوات عجاف، تحولت ليبيا إلى دولة فاشلة، وكأن عجلة الزمن عادت بها إلى ما كانت عليه في مثل هذه الأيام؛ قبل عام 1969، لتتأكد وتتحقق قراءة القائد الرمز، عندما حذر من مآلات الأمور، ونبه إلى أن المخطط الذي جاء تحت غطاء ما سمي بـ “الربيع العربي”؛ والذي تعد نكبة “فبراير” إحدى توابعه؛ سيعيد ليبيا إلى ما كانت عليه قبل ثورة الفاتح العظيمة، وهو ما تحقق بالفعل.

وأكد البيان أن ما تعانيه ليبيا اليوم من ترد في الخدمات واستفحال الفوضى وتفريطٍ في السيادة، وسيطرة الأجنبي على مقدرات الأمور، جعل الانتفاضة اليوم على هذه الحالة مطلبًا شعبيًا حقيقيًا، ولعل ما تشهده المدن والمناطق في مختلف أنحاء البلاد اليوم من حالة انتفاضة شعبية، رفضًا لكل مخرجات “فبراير” وكل أدواتها ومكونتها خير دليل على ذلك، وهو ما يؤكد وعي المواطن الليبي البسيط، غير المرتبط بأي أجندات خارجية أو محلية، لتتشكل حالة وعي شعبي، تضع كل الأطراف المتصارعة على السلطة شرق البلاد وغربها على المحك، مع تكشف حقيقة موقف “المنظومة الدولية” بمختلف أدواتها، التي طالما أدعت وقوفها إلى جانب الشعب، الذي انتفض وقال كلمته على الرغم من آلة القمع، وسياسة تكميم الأفواه التي تمارسها كل أطراف “فبراير” دون استثناء..

وختم البيان بالقول “نحيي هذه الذكرى المجيدة، ونؤكد على وحدة التراب الليبي، وعلى حق الشعب في امتلاك حريته، كما نؤكد تمسكنا بمبادئ ثورة الفاتح من سبتمبر، وأننا على درب الانعتاق والحرية سائرون، وبعزيمة وإصرار، مؤمنين بأن الحق يَحُقْ والباطِلَ يبطُل ولو طال الزمن”.