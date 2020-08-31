«الثني» يطلع على الوضع الصحي والوبائي في ليبيا

اطلع رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني، على سير عمل وزارة الصحة والوضع الصحي والوبائي في ليبيا، وذلك خلال اجتماع عقده مع وزير الصحة الدكتور سعد عقوب.
وناقش “الثني” خلال الاجتماع، الذي عقده في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي مع الوزير، الوضع الوبائي لجائجة كورونا، وأبرز الاحتياجات اللازمة لمواجهة الجائحة.
وشدد “الثني” على ضرورة الاستمرار في تطبيق كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية لمواجهة الجائحة، مع التعاون المستمر مع منظمة الصحة العالمية بالخصوص.
وبحث الاجتماع، الترتيبات النهائية؛ لافتتاح مستشفى البريقة العام، والذي سيعمل بنظام شراء الخدمة.
وشدد “الثني” على ضرورة متابعة كافة المستشفيات والمراكز الصحيه عن طريق لجان المتابعة الدائمة لضمان أفضل الخدمات للمواطن.
أضف تعليقـك