«الثني» يطلع على الوضع الصحي والوبائي في ليبيا

اطلع رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني، على سير عمل وزارة الصحة والوضع الصحي والوبائي في ليبيا، وذلك خلال اجتماع عقده مع وزير الصحة الدكتور سعد عقوب.

وناقش “الثني” خلال الاجتماع، الذي عقده في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي مع الوزير، الوضع الوبائي لجائجة كورونا، وأبرز الاحتياجات اللازمة لمواجهة الجائحة.

وشدد “الثني” على ضرورة الاستمرار في تطبيق كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية لمواجهة الجائحة، مع التعاون المستمر مع منظمة الصحة العالمية بالخصوص.

وبحث الاجتماع، الترتيبات النهائية؛ لافتتاح مستشفى البريقة العام، والذي سيعمل بنظام شراء الخدمة.

وشدد “الثني” على ضرورة متابعة كافة المستشفيات والمراكز الصحيه عن طريق لجان المتابعة الدائمة لضمان أفضل الخدمات للمواطن.