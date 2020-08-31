رئيس مجلس الوزراء يبحث مع النائب الثاني لرئيس مجلس النواب احتياجات منطقة الجنوب الغربي

بنغازي 01 سبتمبر 2020 (وال)- استقبل رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية السيد عبد الله عبد الرحمن الثني، بمكتبه في ديوان الرئاسة في بنغازي، النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الدكتور أحميد حومة.

هذا وناقش السيد الرئيس خلال الاجتماع، الذي حضره عضو مجلس النواب عن براك الشاطئ الهادي الصغير، أوضاع المنطقة الجنوبية، وسيّر الحياة اليومية والخدمية بها.

وأكد السيد رئيس مجلس الوزراء، أن المجلس سيُوفر مجموعة من مركبات آلية إسعاف والنظافة العامة.

واستعرض الاجتماع كافة المشاكل التي تُعاني منها مدن ومناطق الجنوب الغربي، وآليات حلحلة هذه المشاكل والمختنقات؛ بما ينهي كافة الأعباء على كاهل المواطن.

وتطرق الاجتماع إلى مشكلة الكهرباء في مناطق الجنوب، فيما تم الاتفاق على تخصيص كمية من الوقود الخفيف “الديزل” لمحطة أوباري لتشغيلها مبدئيًا، بما ينهي جزءا من طرح الأحمال على المنطقة، بالإضافة إلى مناقشة الأوضاع الأمنية بالمنطقة وسيّرها، مؤكدين على ضرورة استمرار استتباب الأمن في تلك المدن والمناطق. (وال- بنغازي) ر ت

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