أكد المتحدث

باسم الغرفة الأمنية لمنفذ امساعد المقدم أحمد الفرجاني، أمس الإثنين، أن قرار

إعادة فتح منفذ امساعد البري أمام حركة المسافرين الليبيين إلى مصر ، لازال قيد

التنسيق والتنفيذ.

وأوضح الفرجاني،

أن القرار الصادر من الإدارة العامة للمنافذ، يتعلق بسفر الليبيين إلى مصر، مشيرًا

إلى أن هذا القرار الذي صدر بعد موافقة اللجنة العليا، لازالت إجراءاته قيد

التنفيذ حتى اللحظة.

وبَين أن

إجراءات التنسيق تجرى من قبل مدير عام منفذ امساعد العميد عمران عبدالقادر، مع

الجهات المختصة والتي تشمل “اللجنة العليا لمكافحة الجريمة واللجنة الاستشارية

الطبية العليا واللجنة الاستشارية الطبية امساعد والجهات الأخرى ذات العلاقة”.

ولفت إلى أن هذا

يعني أن المنفذ لا يزال مغلقًا، وأن إعادة فتحه ستكون في القريب العاجل، مؤكدا

انها مسألة وقت فقط لاتخاذ هذا الإجراء فيما يخص وضعية المسافرين الرجوع إلى ما

قبل جائحة كورونا.

The post الفرجاني: قرار فتح منفذ امساعد البري لا يزال قيد التنسيق والتنفيذ appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24