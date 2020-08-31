الحكومة الليبية تنعى مدير إدارة الموانئ والنقل البحري الكابتن “طارق المهدي الثابت”

بنغازي 01 سبتمبر 2020 (وال)- نعت الحكومة الليبية؛ مدير إدارة الموانئ والنقل البحري بالهيأة العامة للمواصلات والنقل الكابتن “طارق المهدي الثابت”، الذي وافته المنية إثر وعكة صحية ألمت به صباح الإثنين بمدينة البيضاء.

هذا وجاء ذلك – في بيان تعزية – نعت فيه الحكومة الليبية الفقيد الذي قدم لوطنه العديد من الخدمات الجليلة، وعمل بكل جهد ومثابرة وإخلاص، وتسأل الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان. (وال- بنغازي) ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال