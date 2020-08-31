رئيس مجلس الوزراء يطلّع على سيّر عمل وزارة الصحة والوضع الصحي والوبائي للبلاد

بنغازي 01 سبتمبر 2020 (وال)- اطلّع رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية السيد عبد الله عبد الرحمن الثني، على سيّر عمل وزارة الصحة والوضع الصحي والوبائي لليبيا، خلال اجتماع عقده مع وزير الصحة الدكتور سعد عقوب.

هذا وناقش السيد الرئيس خلال اجتماع عقده في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في بنغازي، الوضع الوبائي لجائحة كورونا، وأبرز الاحتياجات اللازمة لمواجهة الجائحة.

وأكد السيد الرئيس على ضرورة الاستمرار في تطبيق كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية، والوقائية لمواجهة الجائحة، مع التعاون المستمر مع منظمة الصحة العالمية بالخصوص.

وتناول الاجتماع الترتيبات النهائية لافتتاح مستشفى البريقة العام، الذي سيعمل بنظام شراء الخدمة.

وشدّد السيد الرئيس على ضرورة متابعة كافة المستشفيات والمراكز الصحية عن طريق لجان المتابعة الدائمة، لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطن. (وال- بنغازي) ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال