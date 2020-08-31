انقذوا الليبيين.. مؤسسة «الوسط» تطلق حملة مناشدة دولية للوقوف مع الشعب الليبي أمام تفشي كورونا

تطلق مؤسسة «الوسط» الإعلامية، في 9 سبتمبر الحالي، حملة مناشدة دولية للوقوف مع الشعب الليبي، وهو يمر بمحنة قاسية يواجها فيها تفشي وباء كورونا في كل أرجاء البلاد مفتقرا لكل الوسائل والإمكانيات لمواجهة هذه الأزمة التي اجتاحت العالم في ظل تردي مريع في الخدمات الأساسية وشبه انهيار في البنية التحتية.

وستحث الحملة المنظمات الإنسانية والدولية على تقديم الدعم مباشرة للمستشفيات والمراكز الصحية ومراكز العزل الخاصة، وفق بيان للمؤسسة اليوم.

وستنطلق الحملة تحت شعار «انقذوا الليبيين».

وتعاني البلديات الليبية في جميع ربوع الوطن من تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا، في ظل ضعف الإمكانيات الصحية والبنية التحتية.

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