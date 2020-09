أفادت الصحفية

الأمريكية المختصة بشؤون الشرق الأوسط، ليندسي سينيل، بأن مجموعات تابعة لقوات

الوفاق دخلت إلى مدينة ترهونة، مشيرة إلى أن نصفهم من المرتزقة السوريين.

ونقلت سينيل هذه

المعلومات عن سكان المدينة مضيفة أن أحد شهود العيان أكد أنه لا يغادر منزله منذ

استيلاء قوات الوفاق على ترهونة.

وكانت صحيفة

“إنفستيغايتف جورنال” البريطانية قد نشرت تقريرا حول الأوضاع المأساوية التي

تعيشها مدينة ترهونة بعد سيطرة قوات الوفاق والمرتزقة التابعين لها على المدينة

والتي وصفتها بأنها أصبحت مدينة أشباح بعد أن غادرها الجيش موضحة أنه في 7 يونيو،

وبعد يومين من سيطرتهم على ترهونة، اقتحمت قوات الوفاق مركزًا تجاريًا، ونهبوا

محتوياته وأشعلوا فيه النيران.

The post قوات الوفاق ترسل مجموعات جديدة من المرتزقة إلى ترهونة appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24