تركيا تُسخّن “جبهة المتوسط” بخطوة جديدة

من المقرر أن تصدر تركيا، غدا الثلاثاء، إشعار “نافتكس” جديد لتمديد نطاق عملية التنقيب شرق المتوسط بمشاركة سلاحي الجو والبحرية، لمواصلة أنشطة المسح لسفينة Oruc Reis حتى 12 سبتمبر.

ويعد هذا التجديد الثالث لأنشطة هذه السفينة والتي كانت تتحرك بين اليونان وقبرص لعدة أسابيع، وأثارت موجة من الردود الدبلوماسية المنددة، ودعا العديد من مسؤولي الاتحاد الأوروبي تركيا لسحب السفينة.

وجاءت هذه الخطوة في أعقاب تصريح لوزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو بأن السفينة Oruc Reis ستبقى في شرق البحر المتوسط لمدة ثلاثة أشهر أخرى، كما أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، أن السفينة ستواصل أنشطتها، وأن تركيا لن تتسامح مع “القرصنة” في بحر إيجه وشرق البحر المتوسط.

وفي هذه الأثناء، ستبدأ تركيا مناورات بالذخيرة الحية شرق المتوسط تستمر ليومين، بمشاركة سلاحي الجو والبحرية.

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