تظاهرة بمناسبة ذكرى الفاتح في تونس

بمناسبة الذكرى الحادية والخمسين لثورة الفاتح تنتظم يوم الثلاثاء 2020.09.01 بداية من الساعة الثالثة بعد الظهر تظاهرة بمقر جمعية “واعتصموا” الكائن ب37 نهج كولونيا تونس.

وقال المحامي والناشط محمد بكار إن إحياء ذكرى ثورة الفاتح من سبتمبر يحمل في طياته و معانيه أكثر و أكبر من الإحتفال في معناه المجرد بل الفخر بثورة قامت من أجل العزة و الحرية و السيادة و الكرامة…كرامة أرض طاهرة ضحى من أجلها الرجال و سالت فداءا لها دماء طاهرة حرة…هي ثورة تحرير أرض المجاهدين من نظام ملكي عميل للإستعمار الإيطالي و إجلاء للقواعد العسكرية الأمريكية البريطانية بدون إنتهاكات….. بل صانت الأعراض و الأملاك…و جعلت من ليبيا لليبيين دون سواهم لهم السيادة و الثروة و السلاح تحت راية حكم الجماهير…