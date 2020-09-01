المحجوب مخاطبا السراج: وعدت وأخلفت كل وعودك ومصيرك الدوس تحت الأقدام

قال مدير ادارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي اللواء خالد المحجوب إن حقيقة المجلس الرئاسي وخلفياته معروفة لكن للذين يتحدثون بردات فعل دون ان يكلفوا نفسهم قراءة المشهد بعقولهم .السؤال الذي لابد ان نطرحه عليهم..

وتسائل المحجوب في منشور على الفيسبوك، “هل فعلا السراج يملك القدرة على اصدار قرارات قابلة للتطبيق او حتى بعض التغيير.

اذا كانت الاجابه لا وهي الاجابة الحقيقية فلماذا بقاءه”؟ .

وأضاف المحجوب”الحقيقة المؤلمة أنه احد الذين يتلذذون بعذاب الوطن والمواطن على خطى الاخوان فلم يرى طوابير الوقود والمصارف وغياب الكهرباء وانه فاشل بامتياز لم يستطيع التقدم خطوة واحده في مهمته ورضي ان يكون شيئا لامعنى له لاطعم له ولافائدة منه ولارائحة ولااحساس يشعرك بوجوده ليستحي ويغادر المشهد فوجوده تماما كعدم وجوده بالنسبة للمواطن” .

وقال المحجوب متحدث عن السراج “شاهدنا صوره في بريطانيا يتسوق وكأن البلد التي قدم منها يعيش مواطنيها افضل مستوى معيشة ولم يعد لديه مايضيفه لهم وقد قام بكل ماعليه لاسعادهم وتركهم في بحبوحة من العيش”، مؤكدا أن الشيء الوحيد المشترك بين وجوده في بريطانيا وفي طرابلس انه ليس هناك من يعبره او يشعر بوجوده الابائع الشوكلات في لندن وبائعي الوطن .

واتهم المحجوب السراج بأنه وعد واخلف كل وعوده مع المواطن ومع مجلس النواب ومع القائد العام ،فأصبح اول المرشحين لتدوسه الاقدام يوما ما.

وختم المحجوب تدوينته بالقول :”لوكان رجلا لاحترم نفسه وغادر لكن ذلك لايشمل الميتة قلوبهم . الشجاعة لاتملكها الايدي الملوثة والمرتعشه”.