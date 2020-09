مصر…تأجيل محاكمة المتهمين في قضية داعش ليبيا ليوم 14 سبتمبر

قررت محكمة

مصرية أمس الاثنين ، تأجيل محاكمة 10 متهمين في قضية داعش ليبيا إلى يوم 14

سبتمبر.

وأفاد مصدر

إعلامي بأن محاكمة المتهمين قد استأنفت يوم أمس الاثنين في مجمع محاكم طره بمصر في

القضية المعروفة بـ”التخابر مع داعش ليبيا”.

وأضاف المصدر أن

المحكمة، استمعت إلى أقوال شاهد إثبات واحد، وهو أحد المجني عليهم في الواقعة،

واستكملت المحكمة فض أحراز القضية على مدار ساعتين تقريبًا، وقررت تأجيل المحاكمة

لجلسة 14 سبتمبر، لسماع أقوال الشاهدة رقم 11 بقائمة الثبوت.

يذكر أن النائب

العام المصري، أحال المتهمين إلى المحاكمة لارتكابهم جريمة التخابر لصالح تنظيم

داعش الإرهابي، وكتائب ميليشيا الردع التابعة لقوات الوفاق، ومن يعملون لمصلحتها

بدولة ليبيا، بهدف ارتكاب جرائم إرهابية ضد المواطنين المصريين المقيمين بها.

