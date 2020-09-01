الثني يبحث الاحتياجات الخدمية ببلدية الكفرة

بحث رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني، احتياجات بلدية الكفرة، خلال اجتماع موسع عقده في بديوان مجلس الوزراء في مدينة بنغازي.

وحضر الاجتماع، عضو مجلس النواب عن الكفرة جبريل اوحيدة، ووزير الحكم المحلي الدكتور عادل الزايدي، ورئيس المجلس التسييري للبلدية عبدالرحمن عقوب، إضافة إلى عدد من أعيان وحكماء ومشائخ البلدية.

وناقش الاجتماع، احتياجات البلدية وسير العمل بها، والمشاريع الحكومية بها.

وأكد رئيس الحكومة الليبية، على أن مجلس الوزراء سيقوم بتنفيذ كافة المشاريع التي تم الاتفاق عليها لصالح البلدية على مراحل، متعهدا بتوفير عدد من المركبات الآلية الخدمية لصالح البلدية.

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