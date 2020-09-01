«البكوش» من تركيا: لفضح الفساد اسأل ديوان المحاسبة عن  تقارير «2018 و 2019»

قال صلاح البكوش، المحلل السياسي المقيم في تركيا، والموالي لـ «حكومة الوفاق»، إنه “لفضح الفساد، اسأل ديوان المحاسبة عن سبب عدم نشر تقارير 2018 و 2019″، لافتًا إلى أن “الديوان يتبع البرلمان الغائب”، على حد قوله.

وأضاف «البكوش» في تغريدة له عبر حسابه على تويتر، أنه “لمحاربة الفساد”، يحب “التصدي لنقص النزاهة، وهي سمة شخصية ليس من السهل إصلاحها”.

وأوضح أنه يرى محاربة الفساد من خلال تفكيك المركزية أي “الإدارية والمالية”، مردفًا: “من الواضح أنه ليس من الحكمة الاعتقاد أن شخصًا واحدًا يمكنه فعل ذلك”.