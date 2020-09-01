بدء الحملة الوطنية للتوعية حول كورونا في بلدية غات

قام متطوعو الهلال الأحمر الليبي فرع البركت، بوضع ملصقات توعوية حول فيروس كورونا، داخل محطات الوقود والمطاعم والأماكن العامة، ضمن الحملة الوطنية للتوعية بالجنوب الليبي، بالتنسيق مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض ومنظمة اليونيسيف.

وتستهدف الحملة مناطق بلدية غات،حيث تم في يومها الأول تغطية كاملة منطقة البركت وتستمر لتغطية كافة مناطق غات.

وتأتي هذة الحملة لنشر التوعية المجتمعية بإتباع الإجراءات الوقائية حول فيروس كورونا للحد من انتشارها والمحافظة الصحة العامة.

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