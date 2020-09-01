مركز سبها الطبي يحتضن دورة تدريبية حول الاستجابة لجائحة كورونا

احتضن مركز سبها الطبي، دورة تدريبية من قبل منظمة الصحة العالمية بعنوان “تدريب عاملين صحة المجتمع للمشاركة فى الإستجابة لجائحة كورونا” بقاعة المركز، للفرق الطبية المتطوعة وبعض منظمات المجتمع المدني.

وتأتي الدورة التي ما تزال قائمة ، دعما من المركز لكل الأعمال التطوعية حيال جائحة كورونا.

وأوضحت مدير مكتب منظمة الصحة العالمية بالمنطقة الجنوبية الدكتورة راضية الجداوي، عن الدورة، بقولها: “التدريب اليوم يشمل تدريب المتطوعين ليكونو عاملين بصحة المجتمع، للمشاركة في مجابهة جائحة كورونا ، فمجابهة جائحة كورونا لا تشتمل الإستجابة فقط من قطاع الصحة ، ولكن تحتاج إلى إشراف مجتمعي حتى يوفقنا الله في التغلب عليها .

، للحديث عن هذه الدورة”، بحسب حديثها للمكتب الإعلامي لمركز سبها الطبي.

وأضافت راضية: نحن نقدر جهود المتطوعين ورغبتهم في أن يقدمو شي لمجتمعهم ، فأقل شي نستطيع أن نقدمه نحن كمنظمة الصحة العالمية هي دعمهم بالتدريب ، أيضآ توفير كل ما يلزمهم لأداء مهمتهم.

وأشارت مدير مكتب منظمة الصحة العالمية بالمنطقة الجنوبية، أن التدريب مقسم لمجموعتين 30 متدرب لكل مجموعة، والعدد الكلي للمتدربين 62 عنصر متطوع ليكون عامل بصحة المجتمع.

ختمت راضية حديثها، بالقول: أن التدريب كان في التعريف بأساسيات العاملين بصحة المجتمع ، ودورهم في الأزمات ، ايضآ يشمل نبذة عن فايروس كورونا ، وكيفية التعامل معه ، وإجراءات مكافحة العدوى الازمة لحمايتهم من خلال تأديتهم لأداء عملهم ، ايضآ دورهم في مجابهة كورونا ، و كيفية التعامل مع النفايات والتعامل مع الجثث . وماهو المطلوب منهم وما يحتاجه المجتمع منهم في الوقت الحالي لمجابهة جائحة كورونا.

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