الحكومة الليبية تطلع على سير عمل وزارة الصحة لمكافحة كورونا

اطلع رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني على سير عمل وزارة الصحة والوضع الصحي والوبائي لليبيا، خلال اجتماع عقده مع وزير الصحة الدكتور سعد عقوب.

وناقش الثني، خلال الاجتماع الذي عقده في بديوان مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، مع الوزير، الوضع الوبائي لجائحة كورونا وأبرز الاحتياجات اللازمة لمواجهة الجائحة.

وأكد رئيس الحكومة، على ضرورة الاستمرار في تطبيق كافة الاجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية، لمواجهة الوباء، مع التعاون المستمر مع منظمة الصحة العالمية بالخصوص.

وبحث الاجتماع، الترتيبات النهائية لافتتاح مستشفى البريقة العام، والذي سيعمل بنظام شراء الخدمة.

وشدّد الثني، على ضرورة متابعة كافة المستشفيات والمراكز الصحيه عن طريق لجان المتابعة الدائمة لضمان أفضل الخدمات للمواطن.

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