ورشة توعوية حول الوقاية من كورونا في المدارس بمدينة بنغازي

أقيمت بمقر إدارة الخدمات الصحية بنغازي، ورشة عمل توعوية حول الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا في المدارس، بإشراف الغرفة المركزية بالخدمات الصحية بنغازي، وبالتعاون مع مراقبة الخدمات التعليمية بنغازي، استهدفت المشرفين الصحيين بمدارس مدينة بنغازي.

وحضر افتتاح ورشة العمل، مدير إدارة الخدمات الصحية بنغازي، وأعضاء الغرفة المركزية ،ومدير وأعضاء مكتب النشاط المدرسي بقطاع التربية والتعليم ببنغازي.

وتضمنت الورشة، محاضرة توعوية عن فيروس كورونا، تناولت التعريف بالمرض وطرق انتقاله وأعراضه وطرق الوقاية منه، كما تضمنت تطبيقات عملية حول الإجراءات الاحترازية للوقاية منه، وكيفية التعامل مع التلاميذ خلال الامتحانات، إضافة إلى إصحاح اليدين، والطريقة الصحيحة لارتداء الكمامة، والتعامل مع حالات الاشتباه، وفي ختام الورشة فتحت حلقة نقاش عامة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية