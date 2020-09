بمناسبة العيد 51 لثورة الفاتح…رابطة الإعلاميين الليبيين بالخارج: الانتفاضة أصبحت مطلبًا شعبيًا حقيقيًا

أصدرت رابطة

الإعلاميين الليبيين بالخارج بيانا أمس الاثنين، بمناسبة العيد الـ 51 لثورة

الفاتح من سبتمبر، أكدت فيه أن الانتفاضة أصبحت مطلبا شعبيا

لليبيين بسبب ما شهدته البلاد من ظروف مأساوية.

وأوضحت الرابطة في بيانها أن الليبيين

يعيشون معاناة

تفاقمت وتعاظمت على مدار قرابة عقد من الزمن، جراء نكبة “فبراير” وما

ترتب عليها من تدخل خارجي استهدف وبشكل ممنهج إسقاط الدولة وتدميرها، ونهب مقدرات

الشعب الليبي، واغتيال قائد الثورة العقيد معمر القذافي، في أكبر عملية اغتيال

سياسي عرفتها البشرية، شاركت فيها أكثر من أربعين دولة، من بينها دول حلف شمال

الأطلسي “ناتو”.

وأضاف البيان أنه وبعد 9

سنوات عجاف، تحولت ليبيا إلى دولة فاشلة، وكأن عجلة الزمن عادت بها إلى ما كانت

عليه في مثل هذه الأيام؛ قبل عام 1969، لتتأكد وتتحقق قراءة القائد الرمز،

عندما حذر من مآلات الأمور، ونبه إلى أن المخطط الذي جاء تحت غطاء ما سمي بـ

“الربيع العربي”؛ والذي تعد نكبة “فبراير” إحدى توابعه؛

سيعيد ليبيا إلى ما كانت عليه قبل ثورة الفاتح العظيمة، وهو ما تحقق بالفعل.

وأكد البيان أن ما تعانيه ليبيا اليوم من ترد في الخدمات واستفحال

الفوضى وتفريطٍ في السيادة، وسيطرة الأجنبي على مقدرات الأمور، جعل الانتفاضة

اليوم على هذه الحالة مطلبًا شعبيًا حقيقيًا، ولعل ما تشهده المدن والمناطق في

مختلف أنحاء البلاد اليوم من حالة انتفاضة شعبية، رفضًا لكل مخرجات

“فبراير” وكل أدواتها ومكونتها خير دليل على ذلك، وهو ما يؤكد وعي

المواطن الليبي البسيط، غير المرتبط بأي أجندات خارجية أو محلية، لتتشكل حالة

وعي شعبي، تضع كل الأطراف المتصارعة على السلطة شرق البلاد وغربها على المحك، مع

تكشف حقيقة موقف “المنظومة الدولية” بمختلف أدواتها، التي طالما أدعت

وقوفها إلى جانب الشعب، الذي انتفض وقال كلمته على الرغم من آلة القمع، وسياسة

تكميم الأفواه التي تمارسها كل أطراف “فبراير” دون استثناء.

وحيا البيان

ذكرى ثورة الفاتح مؤكدا على وحدة التراب الليبي، وعلى حق الشعب في امتلاك حريته، مشددا

على التمسك بمبادئ ثورة الفاتح من سبتمبر.

