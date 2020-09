أفادت مصادر

إعلامية اليوم الثلاثاء، بأن وزير الزراعة والثروة الحيوانية حسن الزيداني، أصيب

بفيروس كورونا.

