الثني يؤكد على تنفيذ جميع المشاريع المتفق عليها بالكفرة

بنغازي-العنوان

أكد رئيس الحكومة الليبية، عبدالله الثني، على أن الحكومة ستعمل على مراحل في تنفيذ كافة المشاريع التي تم الاتفاق عليها لصالح بلدية الكفرة، كما تعهد الثني بتوفير عدد من المركبات الآلية الخدمية لصالح البلدية.

أتى ذلك، خلال اجتماع موسع حول احتياجات بلدية الكفرة عقده رئيس الحكومة في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في بنغازي، مع عضو مجلس النواب عن الكفرة، جبريل أوحيدة، ووزير الحكم المحلي الدكتور عادل الزايدي، ورئيس المجلس التسييري لبلدية الكفرة، عبدالرحمن عقوب، إضافة إلى عدد من أعيان وحكماء ومشايخ البلدية.