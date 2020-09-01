نقابة المحامين بليبيا تعلن استغرابها بمنح إذن السفر لـ”محمد هيثم”

طالبت النقابة العامة للمحامين بليبيا، المدعي العام العسكري، بضرورة الإفصاح عن مبررات الإذن بالسفر لوكيل وزارة الصحة في حكومة الوفاق، محمد هيثم، الذي يعدّ أحد المطلوبين للمسائلة.

وأبدت النقابة، في بيان لها، استغرابها من منح الإذن بالسفر لوكيل الوزارة، وأنها تفاجأت بالقرار، على أحد الممنوعين من السفر.

وأفاد مصدر لـ218 في الثامن والعشرين من شهر أغسطس الماضي، أن وكيل وزارة الصحة في حكومة الوفاق محمد هيثم كان موجودا في أحد المكاتب داخل منطقة حي الاكواخ برفقة أحد أذرع قيادي بارز لإحدى التشكيلات المسلحة في طرابلس.

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